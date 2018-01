Õpetlik VIDEO | Kuidas puhastada kassi kõrvu

Kassi kõrvade puhastuse juures on eelkõige oluline teada, et kõrvad ei vaja enamasti regulaarset puhastamist – seda seetõttu, et kõrva mikrofloora on kassil küllalt tundlik ja selle üleliigne häirimine võib pigem probleeme kaasa tuua.

Kui vaatate kassi kõrva, peaks see olema kenasti roosa, punetuse ja mustuseta. Kassi kõrvaprobleemidele võivad viidata pidev kõrvade sügamine, punetus, nähtav tugev määrdumine, tundlikkus puudutamisel, pea viltu hoidmine ning pidev pea raputamine. Sellisel juhul tuleks kindlasti pöörduda loomaarsti vastuvõtule. Kui arst ei ole teil palunud kassi kõrva ravida või puhastada, siis võiks kõrva puhastamisel piirduda üksnes väliskõrvaga. See tähendab, et kui märkate kõrvalestas mustust, võiks piirduda ainult selle piirkonnaga, mis on silmaga nähtav ja näpuga katsutav, kasutades marlitupsu ja kõrvapuhatusvahendit. Puhastuseks kasutada ainult spetsiaalseid kõrvade puhastamiseks mõeldud vahendeid. Kasutage näiteks marlit, lisage sellele pisut kõrvade puhastamise vahendit, pange marli ümber oma sõrme ja puhastage kassi kõrvalest mustusest. Ära pane kassile tavapuhastusel puhastusvahendit kuulmekäiku. Kui loomaarst on andnud kassile kuulmekäigu ravi, tuleks tegutseda järgmiselt. Et ravim jõuaks kuulmekäiku, tõsta kassi kõrva veidi ülespoole. Just nii soodustate ravimi voolamist kuulmekäiku. Kui kuulmekanal on täidetud, masseerige kõrva mõned sekundid ja laske loomal üleliigne ravim ise välja raputada. Puhastamist alustada alati probleemsemast kõrvast. Nii väldite probleemi ülekandumist tervesse kõrva. Kui jääte puhastamisega hätta, siis helistage uuesti arstile ja paluge tal juhend üle korrata.