KODULEIDJA | Varjupaigakoer Miilo sulatas Kalev/Cramo poiste südamed juba hetkega

” Miilo on tõeline päikesekiir. Ta oskab kõiki elementaarseid käskluseid ja annab käppa ka, mõlemat, kui vaja.

Miilo leiti Tallinnast ja tema sattus varjupaika, sest omanikud ei viitsinud oma aktiivse koeraga kahjuks tegeleda. Miilo, kes on tõesti suurt kasvu koer, elas pisikeses korteris. Korteris elamine ei olegi väga suur probleem, sest Miilo ongi tubase eluviisiga koer ja õues elada ta ei saa, kuid kahjuks ei saanud ta piisavalt liikuda. Tema baasvajadused olid rahuldamata ja koer oli väga kehvas seisukorras. Õnneks leidus üks hea inimene, kes märkas Miilo nukrat elu ja aitas selle koera varjupaiga hoole alla.

Nüüd läheb Miilol palju paremini! Juuksur tegi talle stiilse soengu ja selle tohutu karva alt tuli välja kleenuke ja rõõmsameelne koer. Miilo on tõeline kepsutaja! Ta on lustliku iseloomuga vigurvänt, kes sobib kindlasti energilisele ja aktiivsele inimesele. Miilo oskab igasuguseid käskluseid ja annab ka käppa, mõlemat, kui vaja! Rihmas oskab ka kõndida. Seda teeb ta viisakalt. Ta ei ole väga jõuline koer. Seda, et ta omaniku pikali tirib, ei pea küll keegi kartma.

Miilo Foto: Tallinna loomade varjupaik

” Ta on pikakoivaline koer, kes sobib hästi mõnele pikakoivalisele inimesele. Keskmist kasvu inimesele ulatub ta umbes puusani.

Miilo on hästi hallatav ja kontaktne koer. Ta armastab inimesi ja on ka teiste koerte suhtes täiesti ükskõikne. "Kõndigu, kui nad tahavad," mõtleb Miilo. Umbes sellise mõtteviisiga jälgib ta mõnd mööduvat koera. Ta ei reageeri, vaid keskendub omanikule, sest omanik, tema aeg ja tähelepanu on Miilo jaoks suurim väärtus. Ühe pika pai või südantsoojendava sõna nimel on ta kõigeks valmis!

Oma välimuse poolest sarnaneb Miilo kõige enam šnatuserile, kuid karv on tal siidjas ja pehme. Kehaehituselt on ta kleenuke ja nõtke. Ta on pikakoivaline koer, kes sobib hästi mõnele pikakoivalisele inimesele. Keskmist kasvu inimesele ulatub ta umbes puusani.

Miilo on kastreeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud parasiiditõrje. Ta on valmis oma uueks eluks!

Iga "Koduleidja" projekti kaudu kodu leidnud varjupaigaloom saab Purinalt kingitusena kaasa kotitäie toitu ja väikese jõuluüllatuse!

Loe veel

Kui Sina saad Miilot aidata, siis rohkem infot tema kohta leiad Tallinna varjupaiga kodulehelt. Vaata SIIT! Aitame Miilo jõuluks koju!