Foto: Anni Õnneleid

Esmaspäeval tehti Eestis esimest korda loomale hemodialüüs ehk neeruasendusravi. Tegemist on protseduuriga, mida teostavad maailmas väga vähesed veterinaarkeskused.

Lemmikloomadel esineb sageli neerupuudulikkust ja paraku tuleb ette ka erinevaid mürgistusi. Hemodialüüsi käigus eemaldatakse organismist jääkained ja liigne vedelik spetsiaalse aparaadi abil, vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Esmaspäeval oli Eesti veterinaarmeditsiinis ajalooline päev, sest Pet City Loomakliinikus tehti hemodialüüs 13-aastasele koerale, kes kannab nime Karu.

Pet City Loomakliiniku peaarst Heli Säre ütles, et üldjuhul annab kroonilise neeruhaiguse puhul dialüüs elupäevi juurde ja tagab ka parema elukvaliteedi nendel päevadel. "Päris täpselt ei saa seda ette ennustada, et kui pikalt me seda protseduuri konkreetse patsiendi puhul teostama."

Hemodialüüsi protseduuri koertele ja kassidele on Eestis ette valmistatud neli aastat. Tegemist on olulise veterinaarmeditsiinilise edasiminekuga ning juba on ka uued karvased patsiendid lasknud endale aja broneerida.

Ka Karul tuleb veel mitu korda hemodialüüsis käia.