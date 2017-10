HÄÄLETA! Mis on 2017. aasta kõige loomasõbralikum ja loomavaenulikum tegu?

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) valib juba 17. aastat järjest kõige loomasõbralikuma ja loomavaenulikuma teo valimist. Hääletada saab terve oktoobrikuu jooksul.

“Üleskutse paneb rohkem märkama Eesti loomadega ja loomakaitsega seotud lugusid. Loodame, et see tõstab inimeste teadlikkust ja aitab ennetada loomade väärkohtlemist. Samuti peegeldab see kindlasti praegust loomapidamiskultuuri ja loomakaitse valdkonna taset,” kommenteerib ELS juhatuse liige Geit Karurahu.

Novembris kuulutame hääletuse tulemuste põhjal välja kaks kõige enam hääli saanud tegu: 2017. aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo.

Kõige loomavaenulikuma teo kandidaadid:

Talleggi säutsuvad prügikastid

Koera pussitamine/tapmine Narva-Jõesuus

Karusloomafarmide sulgemise ettepaneku tagasi lükkamine Riigikogus

Kõige loomasõbralikuma teo kandidaadid:

Riigikogu keelustas metsloomade kasutamise tsirkuses

Eesti Metsloomaühingu loomine

Põieprobleemiga koera päästmine eutanaasiast Timmu Loomakliiniku arstide poolt.

HÄÄLETA SIIN

ELS on 2000. aastast tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine.