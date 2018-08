VIDEO ja FOTOD | Tallinna loomaaias elavad lambad said endale sügiseks uued soengud

Tallinna loomaaias on kokku 11 Kihnu maalammast, kellest kolm on täiskasvanud uted (Scarletty, Kilti ja Libelle) ja üks täiskasvanud jäär (Luis). Nooremate seas on ka kaks valget (Salava ja Sõmeri) ja kaks musta jäära (Kräsuli ja Krassi). 14. augustil sündis veel utt Sääri ning 19. augustil nägid ilmavalgust kaksikud jäär Läkumätas ja utt Liisilaid, kes kõik on saanud oma nimed Eesti väikesaarte järgi.

Videos nähtud protseduur võetakse tavaliselt ette üks-kaks korda aastas, aga kõik oleneb muidugi ka ajastusest ja tingimustest. Nagu seekordsest kajastusest näha võib, on mõistagi kõik lambad oma uute soengutega vägagi rahul – eeskätt on neil heameel seepärast, et lõpuks ometi pole enam palav. Sellegipoolest käib kari alati pärast lõikust üksteist üle nuusutamas, kuna pügatud loom näeb võrdlemisi võõras välja.

Lambaid sünnib tavaliselt üks pesakond aastas, vahel ka kaks, ning tavaliselt üks-kaks talle korraga. Kusjuures Tallinna loomaaias on neid sündinud detsembris ja jaanuaris, aga ka aprillis, augustis. Teisisõnu, nii külma ja lumega kui ka südasuvel. Uusi pisikesi ilmakodanikke hoitakse suure pühendumusega – nimelt on Kihnu maalammastel poegade varjamise instinkt ehk värske ema hoiab tavaliselt inimestest eemale, ka talitajaid ei taheta väga lähedale lubada. Talled ise hoiavad mõistagi samuti ema ligi, sest ainult ema annab piima, kuid kaitseb neid muidugi kogu kari.