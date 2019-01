KÄPAD TÖÖL: Pipedrive ehk töötavate käppade peakontor

Kas teie teadsite, et ettevõttes Pipedrive kontoris käib regulaarselt üle 20 koera? Ka te teadsite, et seal on lausa üks suuremaid koosolekuruume nimetatud "DOGS" ruumiks, mis on siis dekoreeritud suure koerapesa, joogikausi ja mänguasjadega ning kontori seinal on tahvel kus on sadu pilte oma töötajate koertest? Ja viimaks. Kas te teadsite, et selle kontorikoerte paradiisi loomise jures on alati olnud 9 aasta vanune Labradori retriiver Steffi, kelle auks on loodud lausa tema välimusega märkmikud ja kaisuloomad.

Saame tuttavaks — Steffi ja Heleri

Steffi lemmik inimeseks on Pipedrives töötav Heleri Hanko. Nende kahe kohtumine sai alguse Kuldses Börsis (tol ajal juhtiv kuulutusportaal) olevast kutsikakuulutusest. Nimelt oli Heleri täpselt sellisest tegelasest unistanud ja sõit Haapsalusse Steffi ja tema suurepärase kasvataja (Koit Latik) poole võis alata.

Kohtumine oli hirmus naljakas. Ta oli nii pisike naaskel, et Heleri tahtis teda kohe sülle võtta. Selleks aga pidi ta oma käekoti maha panema. Kohe kui käekott maha pandi, võttis naaskel selle sangadest kinni ja pani vut-vut toa poole — Heleri ja kasvataja kannul jooksmas.

Algselt pidi Steffi nimeks saama Naomi. See oli Heleril juba kuid peas. Sinna jõudes ütles aga neiu ema, et see pole mingi koera nimi. Nii nad siis sõitsid nimetu kutsikaga kodu poole. Kuna aga koera esimene mänguasi oli tennisepall, siis kuidagi meenus kohe tennisist Steffi Graf. Olemas! Steffi Graf. Kusjuures, siiani on Steffi üks lemmikumaid mänguasju tennisepall. Need õiged, mitte lemmikloomapoes müüdavad. Praegugi võib kontoris igal korrusel Steffi tennisepalle leida.

Kui Steffi oleks inimene, siis oleks ta parimas eas daam, kes armastab rahu ja diivanil kaisutades delikatesse (loe: mida iganes söödavat) nautida. Ta on pehme iseloomuga ja armastab inimeste seltskonda, kuid kui toit on lähedal, siis ta eelistab sammukese eemale astuda ja pilguga mõista anda, et enne paisid peaks eelnema toidupalake. Ta on väga, väga toidule orienteeritud tegelane. Steffi jumaldab snäkke! Kui oleks “armastamisest” tugevamat sõna, siis kasutaks siinkohal seda julgelt. Eks retriiverid on teada toiduhullud, kuid Steffi on vist täiesti eraldi eksemplaar, kellel kõhu ja aju vahel on kontakt täiesti kadunud. Tal ei saa kunagi kõht täis. Seetõttu räägib Heleri kõigile, et ta lemmik maiustus on porgand. Noh, et seda figuuri hoida või nii.

Kontoris meeldib paljudele Steffile trikkide eest maiust anda, seetõttu on koeral oma snäkkidega purgike, kus on päevane kogus maiuseid. Kui aga see purk tühjaks saab tuleb oodata järgmist päeva. Koertekoolis ei ole Heleri Steffiga käinud, kuid hoolimata sellest on kodused treeningud kasvatanud nende vahel suure usalduse ja kontakti. Steffi on väga sõnakuulelik koer, kes oskab päris mitut vahvat trikki. Lisaks ei usu nende peres keegi seda vanasõna, et vanale koerale trikke ei õpeta. Alles eelmine suvi õppis Steffi ära käskluse “the floor is lava” ja hüppab nüüd alati peale käsklust läheduses oleva tooli või diivani peale. Lisaks kodus õpitule on Steffi ja Heleri läbinud ka teraapiakoera koolitused ja kuuluvad Abi- ja Teraapiakoerte Ühingusse (ID: EST2014010).

Toni Läänsalu

Kuidas käpad käivad?

Selle küsimuse peale saame teada, et alati ja igalpool kindlasti ei käi. Heleri jaoks on väga oluline ära tunnetada millal on ta koeral koos tore toimetada ja millal oleks mõistlikum ta koju puhkama jätta.

Päevadel, kui linna peal on sõitmist rohkem või päevad lihtsalt pingelisemad, jätab ta Steffi sellest pingest välja.

Kuigi koeral kindlasti on tore koos kontoris olla, siis peaks arvestama, et see on siiski väsitav — palju inimesi, lõhnu, emotsioone jpm. Pikaks venivatel päevadel viib Heleri elukaaslane Steffi koju. Seda ikka selleks, et tal ei tekiks ebameeldivat seost kontoriga ja järgmisel päeval kaasa tulemine oleks ikka sama lõbus, kui enne.

Toni Läänsalu

Steffi x Pipedrive

Kui päev näeb meie päevakangelastele ette kontorit, siis ei pea Heleri seda Steffile isegi ütlema. Ta enamasti teab seda juba ise kuidagi ja liigub koos perega üsna entusiastlikult ukse poole. Kui aga kaasa ei saa, siis ilma ütlemata jääb elutuppa maru õnnetu näoga istuma.

Täna me ju teame tänu päris mitme erineva uuringu tulemusele, et koerad vähendavad tööstressi ja tõstavad motivatsiooni. Seda muidugi juhul, kui su koer on ikka õnnelik kontoris ja naudib inimestega suhtlemist. Sellele faktile toetudes usub Heleri, et Steffi on muutnud väga paljude Pipedriverite päeva rõõmsamaks ja stressivabamaks.

Kuna Pipedrive kontoris on koeri kohe rohkem kui mitu, siis reegel number üks on see, et kontorisse tuuakse ikka koer, kes on sõbralik nii inimeste kui ka teiste koertega.

Siinkohal saadavad Heleri ja Steffi tervitused Süsile, Pretale, Lumile, Sylvanasele, Brunole, Turbole, Luckyle, Finnile, Leekile, Jeremy’le, Elliele, Amiele, Cocole, Feodorale, Monsterile, Nööbile, Karmale, Lillile, Vibule ja teistele Pipedrive töökatele käppadele.

Toni Läänsalu

Soovitus Eesti kontoritele

Heleri soovitab kohe kindlasti kõigil Eesti ettevõtetel oma kontorisse koeri lubada. Tegelikult Pipedrives mitte ainult ei lubata, vaid lausa oodatakse Steffit. Duo siiralt tänab selle eest oma tööandjat. Lisaks, kuna Steffi on teraapiakoer, siis tänab Heleri ka võimaluse eest käia mõni kord töö ajast sekkumistel või külastustel. Näiteks on nad käinud töötundidel Käo Tugikeskuses, kus nad osalesid tegevusteraapias ja just hiljuti käidi ka lasteaias külas, kus räägiti pikemalt lugemiskoertest. Üle-eelmisel aastal võimaldas Pipedrive neil kiiresti joosta keset päeva veredoonoriks, et aidata ühe koerabeebi elukese päästmisele kaasa. Ka Heleri tööandja on uhke paari tegemiste üle ja kajastab Steffi saavutusi isegi Pipedrive sotsiaalmeedias.

Kogu Pipedrive soovitab tõesti ka teistel tööandjatel sama kaaluda — koertega kaasnev rõõm kaalub üle kõik võimalikud äpardused. Kuid siiski peaks eelnevalt läbi rääkima reeglid, et kõigil oleks ühesugune arusaamm, milline koer on oodatud kontorisse. Kõik koerad võivad olla erinevad, kuid kontorikoer peaks olema sõbralik, oskama puhtust hoida ja olema kontrollitav.

Koeral peaks olema oma koht, kus ta saab rahulikult puhata ja alati värske vesi käpa ulatuses. Loomulikult tuleks eelnevalt läbi rääkida ka allergiate ja foobiate teema.

"24.02 kõik koos Lätti" korraldusmeeskond

