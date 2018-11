Kvaliteetne toit on koera tervise ja heaolu vundament

Nii nagu inimestel, on ka koertel erinevad toitumisvajadused, mis aastate jooksul muutuvad. Just sellepärast on toitumisspetsialistid koostöös veterinaaridega loonud Purina PRO PLAN®-i sarja, mis katab kõiki neid muutusi.

Pro Plani sarja keskmeks on OPTINUTRITION – efektiivsete toitainete kombinatsioonid, mis tõestatult tagavad head tulemused, aidates hoida ja toetada koera tervist. Uuendusliku ja efektiivse toitainesegu väljatöötamisse on kaasatud teadlaste kõige uuemad avastused, mida eksperdid on kohandanud koera toitainevajadustega. Iga koostisosa ja aine on täpselt määratud, et toit oleks koera tervisele kasulik.

Kuna aga koerad teadusest midagi ei tea ja eelistavad toitu, mis neile ka päriselt maitseb, on Purinas n-ö palgal loomad, kes elavad kuninglikes tingimustes ning saavad head sööki esimesena degusteerida. Sest milleks loomadele toit, mis neile ei maitse!? Kui nn testijad leiavad, et toit ei meki, asuvad eksperdid otsima uut retsepti, mis oleks tervisele kasulik ja erutaks ka koerte maitsemeeli. Lisaks kvaliteetse toidu väljatöötamisele pannakse Purina uurimiskeskustes suurt rõhku koerte-kasside heaolule ja nende põhivajaduste (inimkontakt, sotsialiseerimine, liikumine, mängimine jt) rahuldamisele. Invasiivsed protseduurid uurimiste eesmärgil on rangelt välistatud.

Kutsikale

Purina Pro Plani sarja toit on pere lemmikule mitmel moel kasulik. Ka siis, kui koera vajadused muutuvad, leidub talle alati sobiv toit, sest sarjas on olemas nii kutsikatele kui ka väärikas eas pensionärkoertele mõeldud toidud.

Koera esimene eluaasta (suurtel tõugudel kaks aastat) on tema edaspidise tervise mõttes väga oluline. Sel perioodil tuleb talle anda erilist toitu, et ta saaks endale tugevad hambad, lihased ja luustiku, terve naha ning ilusa karva, hea nägemise ja terve mõistuse.

Purina Pro Plani uurimiskeskuste teadlased avastasid viisi, kuidas tõsta kutsikate immuunsust just nende elu esimesel aastal. Sellest avastusest sündis kutsikate toidule lisatav toitainete kombinatsioon OPTISTART, mis aitab tugevdada kutsikate loomulikku kaitsevõimet ja annab nende elule parima alguse.

OPTISTARTi võtmekoostisosa on ternespiim ehk piim, mida loom annab ainult mõni tund pärast poegimist ning millel on tavapiimaga võrreldes ligi kaks korda kõrgem kuivaine- ja viis korda suurem valgusisaldus. See on kutsikatele väga oluline nende immuunsuse väljakujunemiseks, et kasvada tugevaks ja terveks koeraks. OPTISTART sobib ka tiinetele ja imetavatele koertele, aga sellest kõigest lähemalt juba järgmistes artiklites.

Tervele täiskasvanud koerale

OPTIBALANCE on tervele õnnelikule koerale mõeldud toit. See toetab nende üldist tervist ja aitab hoida tippvormi. OPTIBALANCE’i toit on valmistatud kvaliteetsetest kanalihatükkidest, mida on meie patenditud meetodil õrnalt kuumtöödeldud ning rikastatud kalast pärineva D-vitamiini, kaltsiumi ja EPA/DHA-ga, et saavutada parim toiteväärtus ning toetada koerte üldist tervist. Jutt käib ainult parimatest koostisosadest, et tagada pikaajaline kasu koera tervisele.

Tundliku nahaga koertele

OPTIDERMAt sisaldav Pro Plani toit toetab kutsikate ja täiskasvanud koerte tervet ning ilusat nahka ja läikivat karvkatet. Kuna tootes on kasutatud valitud proteiiniallikaid, millest üle 90% pärineb lõhest, ja lisatud on nahale kasulikke aineid, nagu tsink, asendamatud rasvhapped ning A-, E- ja B-vitamiinid, aitab OPTIDERMA vähendada võimalikke toidutundlikkusega seotud nahareaktsioone. Samuti sobib toit pikema või edevama kasukaga koertele ja lihtsalt kalasõbrale.

Tundliku seedimisega koertele

Mõnel tõul või koeral on tundlik seedesüsteem. Ette tuleb ka olukordi, kus koer on kätte saanud ja söönud midagi lubamatut ja tal tekib kõhulahtisus või isutus. Meie loomaarstide ja toitumisspetsialistide loodud OPTIDIGESTi seguga Pro Plani toit toetab nii seedehäiretega kutsikate kui ka täiskasvanud koerte seedetrakti tervist. Tänu looduslikule prebiootikumile, mis teaduslikult tõestatult suurendab bifidobakterite hulka ja tasakaalustab mikrofloorat, ning muna ja loodusliku savi bentoniidi lisamisele, tasakaalustab OPTIDIGESTi toit seedetrakti mikrofloorat ning soodustab normaalsete väljaheidete teket. Peamise koostisosana on OPTIDIGESTi toidus kasutatud lambaliha ja kanalihajahu.

Ülekaalulistele koertele

OPTIWEIGHT on mõeldud täiskasvanud koertele tõhusaks ja tervislikuks kaalu langetamiseks ning hoidmiseks. OPTIWEIGHT aitab täiskasvanud koertel kaotada 12 nädala jooksul kuni 60% keharasvast ja hiljem söögiisu kontrolli all hoides tervislikku kaalu säilitada. See on võimalik tänu suurele kiudaine-, proteiini- ning ligi 40% väiksemale rasvasisaldusele. Samuti aitab OPTIWEIGHT hoida lihasmassi kaalulangetuse ajal ja toetab terveid liigeseid. Sobib ka steriliseeritud/kastreeritud koertele.

Suure füüsilise aktiivsusega koertele

Eriti suure füüsilise aktiivsusega täiskasvanud koertele on loodud spetsiaalse OPTIPOWERi seguga Pro Plani toit, mis toetab nende üldist tervist ja aitab tippvormi hoida. Tänu 30% suuremale proteiini- ehk valgusisaldusele ning 20% kõrgemale rasvasisaldusele ja põletikuvastastele oomega-3-rasvhapetele aitab OPTIPOWER toetada täiskasvanud koerte vastupidavust ning lihaste kiiret taastumist. Sobib tiinetele ja imetavatele koertele, aga ka lihtsalt kiire seedimisega koertele, kellel oleks vaja kaalu koguda.

Eakale koerale

OPTIAGE tõhustab vananevate koerte ajufunktsioone ning hoiab koera kauem aktiivse ja ärksana. OPTIAGE sisaldab taimeõlidest pärinevaid keskmise ahelaga triglütseriide (alternatiivne energiaallikas ajule), mis toetavad tõestatult üle seitsmeaastaste koerte vaimset ärksust ja teravust. Tulemusi võib näha juba 30 päevaga. Aita oma eakal koeral väärikalt vananeda, toites teda eakohase toiduga.

Iga toit on koerale erineval moel kasulik. Tema vajadused võivad küll elu jooksul muutuda, kuid alati leidub talle sobivat toitu.