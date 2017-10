Kas sinu toakass vajab mängukaaslast?

Kui sul on üks toakass, siis poeb teinekord ikka pähe murelik mõte, ega ometi minu kass ei tunne ennast üksildasena. Sobiv mängukaaslane võib olla hea lahendus. Vaatame lähemalt, millised on mängukaaslase plussid, milliseid raskusi võib tema tutvustamisel esineda ning anname nõu, kuidas vajalikke muutusi ellu viia.

Paljusid toas elavaid kasse ohustab teadagi liikumisvaegus, mis võib põhjustada ülekaalulisust. Paks kass ei ole ilus kass. Õnneks teist kassi sellised nüansid ei häiri. Põhiline on see, et mõlemad loomad saavad ennast välja elada, suhelda ja koos tegutsemisest rõõmu tunda. Kui sulle tundub, et ka sinu kass võiks mängukaaslase üle rõõmu tunda, tuleb enne külalise kutsumist paar asja hoolega läbi mõelda.

Alustame kassi vanusest. Iga kass on küll unikaalne, kuid üldiselt kohanevad noored kassid paremini teiste kasside ja uute olukordadega. Kõige parem oleks tutvustada kassi mängukaaslasele juba kassipojana, sest 7–12 nädala vanuses, kui kassid tavaliselt õpivad eluks vajalikke oskusi ja harjumusi. Täiskasvanud kassil võivad olla väga kindlat suhtlemiseelistused. Võib juhtuda, et mõni kass ei tahagi uusi sõpru leida.

Järgmisena anna hinnang oma kassi iseloomule. Kas ta on agressiivne või pigem tagasihoidlik? Energiline või passiivne? Kassi iseloomust sõltub väga palju, milline kass sobiks tema mängukaaslaseks või kas ta üldse oskaks teise kassiga sõbralikult suhelda. Kui sul on närviline ja agressiivselt reageeriv kass, tuleb olukorda hoolega kaaluma ja ka teistega nõu pidama. Soovivad ju kõik osalised — nii kassid kui inimesed — kohtumine mööduks rõõmsalt ja sõbralikult, mitte väikese küünte-hammaste välkudes.

Kassid võivad käituda territoriaalselt ehk siis tõrjuda võõraid oma territooriumilt. Vali kasside tutvustamiseks neutraalne pind, mis oleks mõlema jaoks uus ja märgistamata. Kui sa siiski soovid tutvustada kasse oma kodus, tee seda ruumis, kus sinu kass ei söö, ei maga ning kus ta viibib väga harva. Enda jaoks varu palju kannatust ning ole valmis rahulikult reageerima igasugustele üllatustele.

Kasse üksteisele tutvustades tuleb neil esmalt lasta üksteisega harjuda. Kassid peaksid olema eraldatud ruumides, kuid neil peaks olema võimalus üksteist näha, kuulda ja muul moel tajuda. Kuidas seda teha? Võrkekraani või võrguga kaetud ukse abil.

Kohanemiseks võib minna natuke aega, aga võib minna ka palju — kõik sõltub konkreetsetest kassidest. Nähes, et mõlemad käituvad rahulikult ja on üksteisega harjunud, võib vaheukse eemaldada ning lubada neil koos mängida.

Kõik kassid ei pruugi teise kassiga kohaneda. Kuid heade eelduste puhul tasub kasside tutvustamist proovida, sest võita on väga palju — suur sõprus, mis võib kesta pikki aastaid.

