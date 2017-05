VIDEO: Eestlane lööb maailmas laineid esinedes inimeste kodudes lemmikloomadele

Koduloomad näevad meid eelkõige hoolitseja ja toitja rollis, ent miks me ei võiks neile ka tingimusteta meelelahutust pakkuda? Viinis resideeruv Eesti kunstnik Krõõt Juurak ja ta briti partner Alex Bailey on võtnud eesmärgiks muuta seda, kuidas me suhestume oma lemmikloomadega.