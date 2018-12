Ameeriklased on mures: Aasiast pärit ohtlik puugiliik on uskumatult kiiresti levima hakanud

Nimelt saatis USA haiguste ennetamise ja kontrolli keskus (CDC) möödunud nädalal välja pressiteate, milles öeldakse, et koostöös erinevate asutustega proovitakse teha kindlaks Aasia pikasarvelise puugi (Haemaphysalis longicornis) leviku mõju inimeste ja loomade tervisele.

CDC tegi avalduse värskelt avaldatud raporti tuules, mille kohaselt on see putukas alates 2017. aastast hakanud Ameerikas märkimisväärselt levima. Pärast esimese putuka avastamist mullu augustis New Jerseys, on neid puuke leitud loomadelt ja inimestelt Arkansase, Connecticuti, Marylandi, North Carolina, Pennsylvania, Virginia ja West Virginia osariikidest.

CDC Vector-Borne`i haiguste divisjoni asejuhi Ben Beardi sõnul ei ole hetkel võimalik öelda putuka leviku mõju avalikule tervishoiule või põllumajandusele. "Teiste maade piirkondades on täheldatud, et Aasia pikasarveline puuk võib kanda edasi mitmeid sarnaseid patogeenide tüüpe, mis ka USA-s on levimas. Me oleme mures, et puuk, mis võib põhjustada massiivseid haiguspuhanguid loomade ja inimeste seas ning looduses, levib nüüd üle kogu Ühendriikide," lisas CDC juhtfiguur. Mitmed põllumajanduse ja haigustega tegelevad agentuurid nind riigiasutused on nüüd pannud pead kokku, et selgitada peagi välja nende puukide tegelik mõju.

Erinevalt erinevatest teistest puugiliikidest võib Aasia pikksarve emasloom taastoota järglasi (kuni 2000 muna ühekorraga) ilma paaritumata. Selle tulemusena võib ühelt loomalt, inimeselt või taimelt leida korraga sadu või isegi tuhandeid puuke.