FOTO | Leedu piirivalvekoer leidis Võrumaal metsa eksinud proua üles

"6. novembril kella 16.30 paiku sai politsei teate, et Võrumaal Viitka külas eksis 69-aastane naine metsa," ütles PPA pressiesindaja Kerly Virk.

Teada oli, et naisel võib esineda terviseprobleeme ning tema mobiiltelefoni aku on otsakorral.

Proualt saadi lisainfot, kust ta metsa sisenes ning sinna samasse saadeti piirivalvepatrull ühes teenistuskoeraga jälge ajama. Et sel ajal olid Piusa kordonis piirivalve tööga tutvumas kaks Leedu piirivalvurit, kel olid samuti teenistuskoerad kaasas, mindi väljakutsele üheskoos.

Leedu piirivalvuri teenistuskoer sai jälje kiirelt kätte ning liikus järgmise tunni vältel jälge mööda aina edasi, kuni jõutigi prouani. Temaga oli kõik korras ning naine juhatati metsast välja.

Piusa kordoni juht Valmar Hinno märkis, et piirivalvurid vahetavad pidevalt oma kogemusi välisriikide kolleegidega ning muuhulgas käiakse üksteise tööga kohapeal tutvumas. „Eks see oli puhas juhus, et sel päeval selline hädaabikõne meist vaid mõne kilomeetri kauguselt laekus ning saime üheskoos reageerida. Olime juba varem Leedu kolleegidega kokku leppinud, et nad osalevad teenistuses samaväärselt meie piirivalvuritega. Seega otsus, et esmajärjekorras läheb jäljele just Leedu teenistuskoer koos meie, keskkonda tundva piirivalvuriga, tuli kiiresti. Arvestasime ette, et kui Leedu koer väsib, jätkab tööd ootel olnud Piusa kordoni teenistuskoer oma koerajuhiga. Õnneks läks kõik väga ladusalt ning naise elu sai kahe riigi piirivalvurite koostöös päästetud,“ oli Hinno rõõmus.