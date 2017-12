Jõulukuul saad aidata loomi kogu Eestis

10.–31. detsembrini toimub kodutute loomade abistamise kampaania, mille käigus aidatakse nii neljajalgseid kui nende eest hoolitsevaid ühendusi.

Kampaanias, mis toimub Kika ja Zoo Planeti kauplustes osaleb kokku 11 loomakaitseorganisatsiooni. Tallinna Loomade Varjupaiga juhi Eve Tobiase sõnul on sellised algatused väga vajalikud, et ergutada inimesi toetama unustatud ja hüljatud loomi ning luua selle eesmärgi teostamiseks mugavamad tingimused. Jätta oma annetus kauplusse on eriti mugav, sest abivajajate juurde sõitmiseks ei ole kõigil lahke südamega inimestel lihtsalt võimalust.

„Aastas tuleb Tallinna loomade varjupaika umbes 1000 looma, neist osa, kes on kiibistatud, naasevad kiiresti oma endise omaniku juurde tagasi aga ülejäänutele hakkame otsima uut kodu. Kõige rohkem on varjupaigas kasse, praegu on neid umbes 250, koeri on veidi alla 20. Varjupaik vajab kõige enam kassitoitu, nii kuivtoitu kui ka konserve ja erinevaid ravitoite. Lisaks on meil ka koerad, aga koeratoitu kulub vähem ja seda annetatakse rohkem. Varjupaika satub ka erinevaid pisiloomi - rotid, tuhkrud, deegud, küülikud, väiksemates kogustes vajame toitu ka nende jaoks”, selgitas oma kasvandikega seotud probleeme Eve Tobias. Samuti vajavad loomakaitseorganisatsioonid loomadele kohandatud hügieenivahendeid, jalutus- ning kaelarihmu, mänguasju, magamisasemeid ning muid esemeid, mis kergendaksid nende elu varjupaikades.

Sel aastal korraldab Kika ja Zoo Planeti kaupluste kett sarnast kampaaniat juba teist korda. Oktoobris loomakaitsepäeva puhul läbi viidud kampaanias osales kümme kauplust, mis aitasid koguda toetust kümnele loomakaitseorganisatsioonile. Algatus pälvis inimeste poolt suure tähelepanu ja abi loomakaitseorganisatsioonidele oli märkimisväärne.

"Usume, et ka pühade ajal ei jäta meie kaupluste külastajaid ükskõikseks loomade varjupaikades elavad neljajalgsed ja inimesed suudavad oma soojust jagada neid enda juurde võttes või annetades toitu ning hädavajalikke vahendeid. Kõik kampaaniaga ühineda soovijad võivad seda teha lihtsalt ja mugavalt, jättes oma toetuse Kika ja Zoo Planet kauplustes paiknevatesse kampaaniakastidesse. Loodame, et koos loomasõpradega anname selle projekti raames oma panuse varjupaikades elavate kodutute loomade elutingimuste parandamiseks," avas ettevõtmise tagamaid Kika ja Zoo Planeti jaekaubanduse juht Ksenia German.

Kampaanias osaleva 42 kaupluse asukoha leiad kodulehelt www.kika.ee.