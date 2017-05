Päikeselise ilmaga on mõnus koeraga pikemalt looduses liikuda ja tegutseda. Koeratreener Enely Sööt soovitab esimesena koerale meelde tuletada siia-käsu ning annab ka teisi nõuandeid õppimise ja harjutamise osas.

Pargis või metsas liikudes kohtate kindlasti jooksjaid, jalgrattureid või jalutajaid, kes võivad koera üllatada. Tavaliselt annab koer oma käitumisega neist aegsasti märku. Olles midagi avastanud, jääb ta valvsalt ühte punkti vaatama. Siis on viimane aeg ta enda juurde kutsuda.

Omaniku jaoks on tähtis olla järjekindel ja saavutada see, et koer tõesti tuleb kutsumise peale. Head käitumist tuleb premeerida ja maiuspala sobib selleks väga hästi.

Ilma kiituseta pole põhjust loota, et midagi paremuse poole liiguks. Juba koolitatud koer ei peaks aga eeldama, et ta saab alati mõne ampsu, kui omaniku juurde jookseb. Talle peaks piisama sõnalisest kiitusest. Küll on aga tore, kui selle eest antakse ka maiust.

Rohkem vaheldust ja mängurõõmu

Koeraga tasub harjutusi teha, see toob jalutuskäikudesse vaheldust. Paljud koerad on harjunud, et nad lastakse vabalt jooksma, kuid nemadki tahaksid saada omaniku vahetut tähelepanu.

Enamikku koeri väsitab ajutöö isegi rohkem kui füüsiline liikumine. Kui ta saab teha mõlemat, on koormus kahekordne ja puhkus seda magusam. Näiteks palli on alati parem visata pikema rohu sisse. Koer ei näe, kuhu see kukub ja peab oma nina tööle panema, et see rohu seest üles leida. See pingutab ka aju.

Pikem paus ei sega

Kui harjutamises on olnud pikem vaheaeg, võiks alustada varem õpitu meelde tuletamisega ja seejärel minna tasapisi raskemate harjutuste juurde.

Isegi siis, kui käite koeraga väljas peamiselt selleks, et ta saaks ennast füüsiliselt välja elada, peaksid elementaarsed käsud ja oskused selged olema. Varsti on see koerale enesestmõistetav, et ta peab igal pool sõna kuulama ja normaalselt käituma.

Konkreetsete küsimuste korral tasub alati koeraga koolitusele tulla. Pole sugugi õige arvata, et viieaastasele koerale ei õpeta enam midagi. Aega võib kuluda rohkem, kuid iga koer on valmis koos omanikuga uusi oskusi õppima.

Täpsemad juhised, kuidas oma koerale erinevaid oskusi õpetada, leiad Friskiesi koolitusvideotest.

Vaata videosid siit.