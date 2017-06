Kuidas koer veega sõbraks teha?

Ujumine ja soe vesi on suurepärane vaheldus tavalisele jalutamisele. Mida teha siis, kui koer ei tahagi vette minna ja ujuda? Kasulikke nõuandeid jagab koeratreener Enely Sööt.

Esimene reegel on see, et koera ei tohi sundida vette minema. Kõikidele koertele ei ole ujumine enesestmõistetav tegevus, kuigi inimesed võivad seda eeldada.

Kui soovite koera veega harjutada ja ujuma õpetada, tuleks seda teha rahulikult, hea tuju ja mänguga. Selleks on kaks lihtsat tegevust. Omanik läheb ise vette ja kutsub koera endaga kaasa. Või viskab mänguasja vette ning laseb koeral selle ära tuua.

Mõlemal juhul alustage väga madalast veest ja liikuge järk-järgult sügavamale. Iga edusammu premeerige kiituse ja maiuspalaga.

Kui kaua veega harjumine aega võtab?

See sõltub koerast. Kui ta on teiste harjutuste tegemisel olnud taiplik ja kiiresti õppinud, piisab kahes-kolmest korrast. Koer saab aru, miks tal on kasulik vette minna.

Hajameelsemal või pelglikumal koeral võtab veega harjumine kauem aega. Kuid proovida tasub kindlasti mitu korda ja erinevates olukordades. Näiteks hommikuti ja õhtuti, kui rannas on vähem inimesi ja koera tähelepanu on rohkem omanikule suunatud. Heaks innustajaks võivad olla ka teised koerad, kes kõhkleja kaasa tõmbavad.

Paljudel raskema kehaehitusega ja lühemate käppadega koertel ei tulegi ujumine välja. Siis on abiks koerte päästevest, mis hoiab koera selga vee peal, et tal oleks mugav ja kerge ujuda.

Vesti tuleks kasutada ka väga innukate ujujate puhul, sest elevil koer ei oska vees oma jõuvarusid täpselt hinnata. Ujumine koormab koera keha hoopis teisel moel kui metsas jalutamine.

Koer kasutab ujumisel teisi lihaseid. Ta peab ennast pinnal hoidma ja samal ajal ujuma. Mänguasja ära tuues mõtleb ta sellele, kuidas ta selle haarab ja tagasi ujub. Kõik see kulutab tavalisest rohkem energiat.

Mis näitab, et koer vajab ujumisvesti?

Koera kehaasend pole ilmselt õige, kui tema esikäpad pritsivad ujudes vett üles. Mis eriti ebameeldiv, vesi lendab koerale näkkku. Ta püüab pead üles tõsta, kuid sellega vajuvad selg ja tagakeha veelgi allapoole.

Vees mängimist lihtsustab seegi, kui võtate randa kaasa sobiva suurusega mänguasja, mille koer saab ujudes pingutamata suhu haarata.

Enne esimest randa minekut tuletage koerale meelde põhikäsud, et ta oleks ka uutes ja üllatavates olukordades omaniku kontrolli all.

Nähes, et koer ei tunne end rannas mugavalt, tuleb uue keskkonnaga harjumist alustada tühjemast rannaosast. Ja premeerida maiuspalade ja kiitusega seda, kui koer keskendub omanikule.

Täpsemaid juhiseid, kuidas koerale erinevaid oskusi õpetada, leiad Friskiesi koolitusvideotest. Vaata videoid siit.