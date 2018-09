Olerex kogus Tallinna loomaaia Tiigrioru projekti jaoks ligi 13 000 eurot

Tänu kampaanias aktiivselt kaasalöönud klientidele õnnestus kokku koguda 12 807 eurot.

Kuni Tiigrioru valmimiseni elab seitsmeaastane amuuri tiiger Pootsman vanast laohoonest ümber ehitatud puuris, mis paraku ei paku talle sobilikke elutingimusi.

Head loomapidamistingimused on vajalikud selleks, et Pootsmanile saaks tuua kaaslase ja Tallinna Loomaaed muutuks amuuri tiigrite rahvusvahelise paljundusprogrammi juhtivaks parneriks.

Tallinna Loomaaed soovib Tiigriorust luua paiga, mis pakub avaraid ja võimalikult looduslähedasi tingimusi amuuri tiigritele ning üllatavaid elamusi loomaaia külastajatele. Kuna sellise paiga loomine ei ole odav, on iga panus suureks abiks ning iga abistaja oodatud.

„Plaan Tiigrioru projekti toetada sündis pärast seda, kui kohtusime Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhatuse liikme Veronika Padari ja juhatuse esimehe Alar Lõhmusega, kes meile amuuri tiigri praegustest elutingimustest rääkisid ja heategevuskampaaniat tutvustasid.

Seda teemat oma majas sees arutades oli peamine toetaja ja initsiaator Olerexi üks omanikest Andres Linnas. Tema suur soov ja inspiratsioon tiigri toetuseks midagi ette võtta on paljuski tingitud tema taustast – hingelt ja hariduselt on ta bioloog,“ selgitas toetuskampaania idee sündi AS Olerex turundus- ja kommunikatsioonijuht Erki Tammleht.

„Toetusprojektide valikul lähtub Olerex eelkõige nende olulisusest ühiskonna jaoks – määrav on see, et panus ka tegelikult loeb ning midagi muuta aitab. Lisaks peab toetusprojekt olema sõbralik ja perekeskne ning hooliv ja keskkonnasäästlik,“ lisas Tammleht.