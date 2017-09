Õpetlik video: kuidas kassil hambaid pesta?

Kassidel on suus kokku 30 hammast ja olenemata sellest, et meile on enamasti tuttavad ainult kihvad, vajavad hoolitsust ja kontrolli kõik 30. Kassi hammaste eest hoolitsemine algab eelkõige omaniku teadlikkusest oma kassi suus toimuvast. Selleks tuleks regulaarselt mõne kuu tagant kassi hambad kas ise üle vaadata või paluda seda teha loomaarstil.

Paljud kassiomanikud õpetavad aga oma lemmiku varakult hambapesu protseduuriga. Erinevalt levinud arvamusest, et krõbinad puhastavad hõõrdudes hamba pinda, see tegelikkuses nii siiski ei ole. Vaadates kassi hambaid, peaksid need olema kas valged või pisut kollakad ja igemed peaksid olema roosad (kui ei ole just pigmenteerunud). Mida ei tohiks olla näha, on kogunenud hambakivi, punased või veritsevad igemed, mädakolded.

Samuti ei tohiks kassil suust tulla ebameeldivat lõhna. Kui on tekkinud juba eelnimetatud muutused, tuleks kindlasti minna oma lemmikuga loomaarsti vastuvõtule. Kui hammaste tervis on halb, võib see mõjutada oluliselt kassi söömisharjumusi ja põhjustada muid süsteemseid probleeme. Kasuta kassi hammaste pesuks just loomadele mõeldud hambapastat ja -harja. Oluline ei ole, et peseksid hambaid kolm minutit, vaid see, et teeksid seda regulaarselt – iga päev või ülepäeviti.

