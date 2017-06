Koerte suuhügieeni eest hoolitsemine on sama oluline kui inimestelgi. See eeldab regulaarset kontrolli hammaste üle ja ka korrapärast hambapesu, mis tähendab, et hambaid tuleb pesta iga päev. Üksnes igapäevane pesu võib aidata ennetada igemepõletikku ja hambakivi teket.

Sageli tundub omanikele, et koertel ongi olulised üksnes hambad, mis meile esmapilgul silma hakkavad – ülemised ja alumised kihvad ehk silmahambad ja eesmised lõikehambad. Tegelikkuses on kortel suus rohkem hambaid kui inimesel – kokku 42 tükki – ning hammaste pesemisel on oluline need kõik üles leida ja harjaga üle käia.

Hammaste puhastuseks on mõeldud ka mitmed maiused ja mänguasjad, kuid need toimivad igemepõletiku ennetajatena üksnes koos hambapesuga.

Hammaste hügieeni eest hoolitsemine peaks algama juba kutsikaeas, kus koera tuleks harjutada sellega, et nii omanik kui ka võõras inimene võivad tema suhu vaadata. Samuti tuleks kohe algust teha hammaste pesemisega. See aga ei tähenda, et vanemat koera ei ole võimalik hambapesuga harjutada. Alustage alguses näpu ja pastaga hammaste hõõrumisest ning kui koer sellega juba harjub, võtke kasutusse hambahari.

Hambapesuks on vajalik loomadele mõeldud hambapasta, sest inimeste oma on loomadele mürgine. Hambahari võiks olla spetsiaalselt loomadele mõeldud hari, aga saab kasutada ka inimeste oma. Inimeste hambaharjaga peab jälgima, et see oleks kindlasti tähistusega SOFT, et mitte vigastada igemeid. Hambapasta kogus tuleks suruda harja sisse, et see kohe koerale suhu ära ei kaoks.

Hambapesu peaks algama esimestest hammastest ja seejärel liikuma tahapoole. Oluline on pesta hambaid igast küljest. Esialgu, kui hambapesuõpetus on alles algusfaasis, võib piirduda meile nähtava hammaste pinnaga ja siis tasapisi ka sisemistele pindadele liikuda. Koertel ei ole vaja hambaid veega loputada, spetsiaalne hambapasta on allaneelamisel kahjutu.

Kui on juba märgata, et koera hammastele on tekkinud hambakivi, siis tuleks kindlasti käia loomaarsti visiidil. Juba tekkinud hambakivi ei ole võimalik pesuga eemaldada. Selleks tuleb läbida hambakivi eemaldamise protseduur loomakliinikus.

Hoidke oma koera hammastel silm peal!