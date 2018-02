Pärnu kandis otsib omanik kadunud koera, vaevatasuks 500 eurot

Juba teisest veebruarist saati on kadunud pürenee mäestikukoer Enzo, kes lahkus tol päeval oma kodust Urumarja külas Pärnumaal. Jälgede järgi otsustades liikus 10-kuune loom Sindi poole.

Sotsiaalmeedias palub oma lemmiku leidmiseks abi tema omanik Lilian Vapper: „Armsad sõbrad ja head kaasotsijad! Kahjuks ei toonud möödunud nädalavahetus loodetud edu Enzo otsingutes :( Meie noor, suurt kasvu Pürenee mäestikukoer Enzo läks Urumarja külast Pärnumaal kaduma 2. veebruaril. Jälgede järgi lumel liikus Sindi poole. Tähelepanelikelt inimestelt saadud vihjed on kontrollitud, kuid meie sõber on ikka leidmata.... Palun aidake meil lootust hoida ja uskuda, et ühtsuses peitub jõud! Olge jätkuvalt meie silmadeks ning andke palun teada, kui üksi uitavat noort valget kõrget kasvu koera näete! Palun tehke võimaluse korral koerast pilt ning helistage kohe 56454607! Kaasasime otsingutesse ka politsei ning leidjat ootab korralik leiutasu 500 eurot!“