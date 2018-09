Saku vallas hammustas mööduv koer bussipeatuses bussi oodanud last

"Järsku ilmus nurga tagant rihmastatud koer, kes hammustas Saku bussipeatuses bussi oodanud last käest." Koera perenaine küsis lapselt, kas kõik on korras, kas ta vajab plaastrit, kuid hammustada saanud väikelaps oli juhtunust niivõrd šokeeritud, et ei saanud esimese hooga aru, mis oli juhtunud ega tundnud ka valu. Ta vastas, et plaastrit ei vaja.

Koeraomanik vabandas lapse ees ja läks edasi, kuid laps jäi veritseva käega bussipeatusesse. Kui esimene ehmatus oli möödunud, helistas laps emale teadmata, mida muud sellises olukorras teha. Kohale sõitnud ema transportis lapse kiirelt traumapunkti, kus hammustushaavad kinni õmmeldi.

Ema jaoks oli üllatav, et koeraomanik lapselt ema telefoninumbrit ei palunud, et juhtunust lapse emale teada anda, sest afektiseisundis olnud laps ei saanud esimese hooga sõnagi suust.