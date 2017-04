Hiljuti tehtud uuringud näitasid, et hästi toimiv seedimine on üldisele tervisele väga oluline. Magu ja soolestik on esimene kaitse toiduga organismi sisenevate viiruste, bakterite ja teiste patogeenide vastu.

Seedimine on organismi immuunsüsteemi kõige olulisem osa. Soolestiku rakud toodavad antikehasid, mis tuvastavad sissetungijad ning seovad ja neutraliseerivad võimalikud patogeenid. Pärast kahjutuks tegemist väljutatakse need organismist loomulikul teel.

Baktereid ja haigusi aitab tõrjuda ka terve ning tasakaalustatud soolte mikrofloora. Niinimetatud halvad bakterid võitlevad soolestikus tervete või heade bakteritega. Tugev ja heas tasakaalus floora ei lase halbadel bakteritel nii kergesti kanda kinnitada ja haigusi tekitada.

Kuidas tugevdada kassi soolestikku ja tervist?

Peamiselt saab seda teha tasakaalustatud toiduga, mis vastab sinu lemmiku toitumisvajadustele ja sisaldab rikkalikult toitaineid. Teaduslikult on tõestatud, et kuumtöödeldud piimhappebakterid tugevdavad sinu kassi loomulikku kaitsevõimet, sest need stimuleerivad antikehade tootmist soolestikus. Antikehad neutraliseerivad viiruseid ja kahjulikke baktereid, mis eemaldatakse seejärel organismist. Sellega toetavad antikehad ka soolestiku mikrofloora head tervist.

Tänu tervele soolestikule saab sinu kass omastada kõik toidus sisalduvad toitained. Nõnda mõjutab seespool toimuv sinu lemmiku välimust.

Kuigi kassi nahk on kaetud koheva ja siidise karvastikuga, on sellel väga oluline roll. Nahk on füüsiliseks barjääriks välis- ja siseruumi vahel. Samuti aitab nahk vähendada vedeliku kadu ja kaitseb organismi sissetungijate eest. Nahk ja karvastik vajavad oomega-6-rasvhappeid (mida kassid ei suuda ise toota, need on asendamatud). Kui kassitoit sisaldab optimaalses koguses rasvhappeid, jõuavad need soolestiku kaudu vereringesse ja võetakse rakkude poolt kasutusele. Asendamatud oomega-6-rasvhapped aitavad nahal kaitsta organismi välismõjude eest.

Mis näitab, et kassi soolestik on terve?

Seedehäired võivad kassil ilmneda kas kõhulahtisuse, kõhukinnisuse, isukaotuse, apaatia või letargia näol. Põhjuseks võib olla stress, viirused, parasiidid, toidu vaheldumine või karvapallid. Kui sinu kassil on seedehäire, pea nõu veterinaariga, kes tuvastab põhjuse ja soovitab õige ravi.

Väljaheited annavad hea pildi, kui korras on sinu lemmiku seedimine. See pole küll kõige meeldivam tegevus, kuid väljaheidete seisundit tuleb regulaarselt jälgida. Need peaksid liivakasti tekkima regulaarselt (1–2 korda päevas) ning olema tahked ja korraliku kujuga.

Liiga pehmed, kõvad ja kuivad või hallid väljaheited osutavad sellele, et kassil on tervisehäire või toit ei sobi talle. Kui sa märkad selliseid muutusi, pea kindlasti nõu loomaarstiga.