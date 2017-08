Suve lõppedes hüljatakse suvilapiirkondades sadu lemmikloomi

Seitsmendat aastat korraldab Eesti Loomakaitse Selts suve lõpus kampaaniat, et suvitajatel püsiks meeles kaasa võetud loomad ka koju tagasi viia. Tavapäraselt jäävad just suve lõppedes paljud loomad koduta.

“Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?” on kampaania, mis koputab inimeste südametunnistusele, sest ka loom on pereliige ja teda suve lõppedes maha jätta on julm ning seadusevastane. Lisaks on kampaania ka ettevaatusabinõu näiteks kassikolooniate ohjamiseks. Koduta looma märkamisel tuleb temast kindlasti teada anda.

“Kõige tavalisemalt jäetakse suvilapiirkondadesse koeri ja kasse. Loom liigub suvel vabalt ringi ja kui äraminekul looma üles ei leita, jäetakse ta lihtsalt maha. Lemmikloomi hüljatakse ka uskumuses, et igasugune loom saab looduses vabalt hakkama. Leidub ka selliseid vastutustundetuid inimesi, kes võtavad näiteks kassi- või koerapoja lastele ainult suviseks kaaslaseks,” selgitab olukorda loomakaitse seltsi hädajuhtumite juht Maaja Mäll.

Loomade hülgamise üheks tagajärjeks on kolooniate tekkimine. Kassikolooniad on Eestis üsna suur probleem. “Üks emane kass võib aastas ilmale tuua kuni 18 poega. Kassipojad on järglaste saamiseks valmis juba 6-kuuselt, see tähendab, et kui ühes suvilapiirkonnas jäetakse maha 10 emast kassi, on võimalik, et järgmisel kevadel on seal juba 60 kassi ja aastaga 180 kassi. Nii need metsikute kasside kolooniad tekivad,” kirjeldab Maaja. “Kõige probleemsemad kassikolooniad on praegu näiteks Loksal”.

Eesti Loomakaitse Selts aitab arstiabi ja kodu leidmisega aastas sadu hulkuvaid loomi. Tänaseni on kõige probleemsemad aga just suvilapiirkonnad.

“Loomade hülgajaid on keeruline leida. Kuigi Eestis on selline teguviis kriminaalkorras karistatav, pole paljudel loomadel kiipi, mis aitaks nende omanikku tuvastada. Eesti Loomakaitse Selts peab vajalikuks, et Eestis oleks üleriigiline kohustuslik kiipimise nõue. See tagaks iga loomaomaniku registrisse kandmise,” selgitab Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Kaisa Kaljurand.

Eesti Loomakaitse Selts kutsub kõiki printima välja “Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?” kampaania plakateid, jagama neid oma kodukohas ning postitama kuulutustetahvlitele.

Selts kutsub kampaanias osalema ka kõiki omavalitsusi, levitades teavet kohalikele elanikele.

Lisaks palub selts teavitada hüljatud loomadest e-postil info@loomakaitse.ee või infotelefonil 526 7117.