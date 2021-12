GALERII | Trikikoerad pidasid luksuslikku jõulupidu, Raekoja platsil käis kohal ka jõuluvana

21. detsembril kogunesid Chihuahua Sõprade Liidu sülekoerte trikikooli koerad koos peredega Raekoja platsi suure kuuse alla. Juba 12 aastat oleme koos jõule tähistanud, koertele sel puhul maiuseid küpsetanud, kingitusi teinud ja koos hea ja paremaga kaetud laua ümber istunud. Koerad tajuvad meie rõõmsat ärevust, nuusutavad oma ninakestega küpsetiste lõhna ja tunnevad rõõmu kingitustest. Meie koerad tunnevad jõuluvana, nad teavad, et see habemik kannab endaga kaasa kingipakke ja liputavad talle rõõmsameelselt sabakesi.

Pärast hõrgu jõuluime allakugistamist heitsid koerad kõik oma laua taga istuvate perenaiste kõrvale puhkama. Nii palju emotsioone korraga väsitas nad lihtsalt ära. Meie trikikooli koerad oskavad söögikohtades ootuspäraselt käituda. Nad teavad, et ruumis ei tohi ringi joosta ega haukuda, laua pealt ei saa süüa ega juua ning omaniku sõna peab koheselt kuulama. Seda kõike on nad terve oma elu trennisaalis õppinud ja seetõttu saame nendega kõikjal, kuhu lubatakse, minna.

Meie trennides käivad oma sülekoertega väga erinevas eas koeraomanikud, olgu väljas tuul, lumetorm, ladisegu vihma või kõrvetagu päike. Oluline on see, et parim ja ustavaim sõber saaks omasuguste seltsis trenni teha, areneda ning sõpradega mängida.

Tükeldasin toore loomamaksa, loomasüdame, kaks öko-kanamuna, lisasin 10 supilusikatäit eelkeedetud tatart ja kaks keskmist punapeeti. Panin kõik köögikombaini ja mikserdasin korralikult segamini ühtlaseks massiks. Lisasin juurde 100 rammi loomaverd ja mikserdasin veel kord kõik segi, et vedelik massi niisutaks. 180 kraadiga eelkuumutatud ahjus pruunistusid muffinid 40 minutit ja siis küpsesid 100 kraadiga veel 30 minutit. Veendusin, et muffinid olid korralikult läbi küpsenud ja kenasti vormi jäänud ning tõstsin vaagnale jahtuma. Oluline on teada, et koerte toitu ei maitsestada soola, suhkru, pipra ega ka muude maitseainete ja -taimedega. Kauneid jõule soovib sülekoerte ja kutsikate treener Krista Laanet koos oma armsate ja tublide õpilastega!