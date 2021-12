Ärev aeg Tallinna loomaaias: ilutulestik hirmutab loomi niivõrd, et mõned vajavad ravi

”Paremal juhul hirmutab saluut kõhu lahti, halvemal juhul viivad tundlikuma närvikavaga looma sügavasse stressi. Stressi tagajärjed võivad kesta veel mõnda aega ja mõne looma puhul on vaja turgutamiseks ravikuuri, et tema söögiisu ja normaalne olek taastuksid.,” kirjeldas Tallinna loomaaia kommunikatsioonijuht Killu Kuuben. Tema sõnul võivad paanikas loomad hakata kiiresti ringi jooksma, sellega omakorda kaasneb kiirenenud südametegevus, suurenenud agressiivsus ja tunnetuse kadumine tavapärase ümbruse suhtes. See omakorda tähendab, et loomad ei hinda õigesti näiteks aedikute piirdeid ja võivad end vigastada.

Ta tõi näitena šimpans Betty, kelle tervisearuannetest nähtub, et looma tervis halveneb igal aastal detsembri lõpus ja jaanuari alguses – ajal mil ümberringi ilutulestikku kõmmutatakse. Betty tundlik närvikava ei pea mürale ja sähvatustele vastu.

Kommunikatsioonijuht lisas, et ilutulestik mõjutab peaaegu kõiki loomaaia loomi: lisaks ahvilistele on stressis kabiloomad, kängurud, linnud ning ka mõningate kiskjate, näiteks leopardide puhul on märgata rahutust. Seevastu elevandimaja elanikud suhtuvad juhtuvasse rahulikumalt.

„Meie ulukihooldajad viivad osa loomadest aastavahetuseks siseruumidesse, kuid šimpansite puhul, kes talve niigi siseruumides veedavad, ei ole sellestki kasu,” rääkis Kuuben. „Inimeste kohalolek ei annagi niivõrd tulemust, kuivõrd me ei saa metsikuid ja ohtlikke loomi sülle võtta ja maha rahustada nagu kodukasse või -koeri.” Kuna pürotehnika kasutamine algab enamasti juba detsembri alguses, puudub loomaaial ka ressurss, et ööpäevaringselt hooldajat kohal hoida.

Loomaaias ollakse üksmeelel, et ilutulestik loomaaia ümbruses tuleks keelustada ning asendada laseri-, drooni- või valgusetendustega, mis pidulikkust ja silmailu pakuksid. „Paraku on see otsus väljaspool meid. Saame vaid rõhutada sõnumit, et vahest ei nõua liiga palju hoolimist enne järgmise ilutulestiku süütamist mõelda, kas see hetkeline lust on väärt nii loomaaia kui koduloomadele ja -lindudele kannatuste tekitamist?” nentis Kuuben.