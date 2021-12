Jäljetult kadunud: kodust jooksu pannud Berryt pole nähtud juba 10 päeva

Berry lõhkus koos pere teise koeraga oma aediku ja pani jooksu Loo alevikus. Kui noorem koer leiti mõne tunni pärast üles, siis Berryt ei ole nähtud siiani. "Kui eelmistel päevadel oli veel vihjeid, et teda oli siin-seal nähtud, siis nüüd on vaikus," rääkis Berry omaniku tütar Triin Johanna Paldermaa, kelle sõnul on põhjust arvata, et keegi hoiab koera oma kodus ega oska teda kuhugi pakkuda. "Teine variant on, et ta varjab ennast kusagil metsas."