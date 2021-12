Pisike Kerstin vaevles mitme piinava tõve käes, tema kliinikuarve ootab tasumist

Kliinikus selgus, et Kerstinil on parasiidid ning neist oli tekkinud mürgistus, mis paraku kipub sellises olukorras tavaline olema. Kerstin sai esmaabi ning jäi kliinikusse, et saada ravi parasiitide vastu ning lisaturgutust, et organism ravi ajal tugev püsiks. Kassituppa tagasi tulles oli Kerstini organism veel paratamatult veidi nõrk, mistõttu hakkas teda pärast kliinikuravi kiusama ka seennakkus ning nohu. Selleks, et neist võitu saada, pidi Kerstin veel tükk aega puuris elades ravil olema ja kosuma.



Meie väga suureks rõõmuks on Kerstin tänaseks terve kiisu, kes naudib esimesi jõule oma enda kodus päris oma perega. Seega on jäänud teha veel ainult üks – tasuda 345 eurone kliinikuarve, milleks palumegi teie abi!



Selgitusse kirjuta palun "Kerstin"!