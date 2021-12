Kahtlased külalised Leedust: tsirkuseloomad pakiti pisikestesse plastkastidesse

"Kuidas mahtus terve see uhke etendus kahte pisikesesse bussi? Millistes tingimustes loomi transporditi? Kuidas on võimalik, et kõigi nende asjade vahele, mida etenduses lubati, mahtusid transporti ka loomad? Milliseid loomi üldse seal kongides veeti ja kui kaua?" küsivad Loomapäästegrupi liikmed, kelleni pealtnägijate kaudu vahejuhtum jõudis.

Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valneri sõnul olid loomad nendeni jõudnud vihjete põhjal pakitud väikestesse plastkastidesse, kuhu olid jäetud vaid pisikesed õhuavad. "Me ei tea ka, milliseid loomi täpselt veeti. Metsloomade kasutamine tsirkuses on Eestis teatavasti keelatud, aga kas selle kategooria alla kuulub ka näiteks boamadu, on arutluse küsimus - mõned ju tõepoolest peavad neid lemmikloomadena," rääkis ta.

Kuna Leedust pärit tsirkuse korraldajad ei lubanud politseil kaubikut üle vaadata, väites, et seal asub vaid üks kass, ei suutnud ka Loomapäästegrupp enamat välja selgitada. Niisugused juhtumid on reeglina Põllumajandus- ja Toiduameti pärusmaa.

PTA kommunikatsioonijuht Elen Kurvits kinnitas, et amet kontrollis nii transpordivahendit kui loomade heaolu tagamist ega leidnud puudusi. Samuti ei tuvastatud loomi, kelle kasutamine tsirkuses oleks keelatud.

Valnerit see vastus aga ei rahulda, kuna PTA olevat varemgi musta valgeks rääkinud. Ta tõi näitena sügisel Hispaaniast Eestisse toodud jahikoerad, kes sõidutati kohale kitsastesse puuridesse topituna nii, et neil puudus pika reisi vältel liikumisvõimalus. Toona lubas PTA, et tagasisõiduks tagatakse loomadele normaalsed tingimused. "Tegelikult sülitasid need jahimehed PTA ettekirjutuste peale ja enamik loomi viidi samamoodi tagasi. Heaolu tagati vaid viimastele siiajäänutele, kelle puhul tõesti tingimusi parandati. Enamik koeri sõitis ikkagi tagasi nii, nagu nad siia toodud olid," tõdes ta kriitiliselt.