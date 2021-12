Sõjakangelasest koer põdes posttraumaatilist stressi

Ajaloost ja ka tänapäevast on teada palju loomi, kes on hakkama saanud millegi huvitava, põneva, ebahariliku ja kasulikuga. Ohtlikes olukordades ja veristes tingimustes, lahinguväljadel ja kaevikutes on sagedamini kõige paremateks abimeesteks olnud koerad, kes on inimesi hoiatanud vaenlase peatse rünnaku eest või aidanud lahinguväljalt leida haavatud sõdureid. Allen Espenberg on raamatusse “77 lugu lahingutes osalenud loomadest” kogunud kokku lood sellistest loomadest, kes on osalenud ja silma paistnud sõdades, lahingutes ja nendele sarnanevates olukordades.