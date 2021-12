Põllumajandus- ja Toiduameti Põhja regiooni peaspetsialist Tiina Kukk on tänavu pälvinud nii tunnustust kui kriitikat. Loomakaitsjad ei jõua ära tänada, et viimaks on ametiga liitunud inimene, kes reaalselt loomade kaitseks midagi ette võtab. Kriitikud peavad Kuke tegutsemist aga liiga jõuliseks ja uljaks.