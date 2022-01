Perre saabub beebi: mida arvavad sellest kassid?

Mäletan hästi, kui avastasin 2018 aasta suvel, et olen esimest korda beebiootel. Lisaks rõõmule ja ootusärevusele tekkis üsna ruttu ka mure, kuidas kassid uuele elukorraldusele reageerivad.



Meil oli tol ajal kaks kassi: 18 aastane Nelly ja 5 aastane Whiskers. Nelly oli täielik sülekass, lõi kõvasti nurru ja tahtis kogu aeg pai. Vanuse tõttu kutsusime teda vahel sõbralikult tögades vanamutiks, kuigi tõele au andes, ei reetnud tema välimus ta vanust kuidagi, kui just mõned puuduolevad hambad välja arvata. Oma pehme ja läikiva kasuka eest hoolitses ta surmani. Whiskers oli palju jäärapäisem – näitas iseloomu ja andis kohe märku, kui midagi ei meeldi. Võõraid ei sallinud, pai tahtis ainult oma inimestelt, vahel harva tuli sülle. Just tema reaktsiooni pärast ma muretsesin kõige rohkem.



Kui pojaga haiglast koju tulin, panin turvahälli maha ning lasin oma valvsa pilgu all loomadel ta üle nuusutada. Lisaks kassidele on meil ka koer, kes uut ilmakodanikku nuuskides lihtsalt saba liputas ja minema kõndis. Nellyt ei huvitanud see pisike nohisev inimene üldse. Whiskers jälgis olukorda eemalt, kuid kohe oli aru saada, et beebi tema lemmikinimeste hulka ei kuulu. Ega ka lapse kisa sellele vaikust armastavale kassikesele just meeltmööda ei olnud. Kui nutt pikemaks venis, ühines ka Whiskers selle kisakooriga ning hakkas kräunuma. Meenub ka kord, kass üritas beebit käpaga lüüa. Mitte mänguliselt, vaid vihaga. Olukorra tegi kindlasti keerulisemaks ka asjaolu, et enne lapse sündi magasid mõlemad kassid meiega ühes voodis. Peale lapse sündi jäi magamistoa uks neile paraku suletuks.



Olukord lahenes tegelikult imelihtsalt. Hakkasin kassidele teadlikult rohkem tähelepanu pöörama. Maiustest ja pikkadest paidest ei öelnud kumbki kunagi ära. Vaatasin, et kassidel oleks koht, kuhu soovi korral peitu pugeda ja varjuda. Whiskers leebus ka üsna kiiresti, kui sai aru, et see väike poiss jääb meiega. Mis tal siis üle jäi, kui leppida.



Jäin teist korda lapseootele 2020 aasta suvel. Siis oli see kõik juba äsja läbikäidud teekond ning ma ei muretsenud üldse. Mõned kuud hiljem suri Nelly vanadusse. Ta oleks kuu aja pärast saanud 21-aastaseks. Ühel detsembrikuu kargel hommikul matsime kiisu oma koduaeda. Väga kurb oli.



Algselt me ei plaaninud enam teist kassi võtta, kuid üsna pea muutsime meelt. Maja oli kuidagi vaikne ja keegi oli puudu. Umbes neli kuud hiljem nägin Facebookis ühte Pesaleidja postitust. Mõni tund hiljem tegime elukaaslasega otsuse, et võtame sealt kassi. Meie väljavalituks osutus väike must panter Aprill, kelle uueks nimeks sai Bandiit. Olin viimaseid päevi rase, kui Pesaleidjasse kassile järele veeresin. 9 päeva hiljem sündis mul tütar.



Sel korral ei olnud ma kasside reaktsiooni pärast üldse mures. Nagu hiljem selgus, polnud põhjustki. Whiskers oli juba selleks ajaks vanema lapsega harjunud ja tal oli tükk tegemist, et Bandiidiga tutvuda. Selgus, et Bandiit on suur inimestesõber ja tal polnud uue pisikese pereliikme vastu midagi. Pigem oli ta isegi liiga innukas. Bandiit üritas ennast kogu aeg beebi kõrvale magama sättida ja ma olin mures, et ta võib beebile liiga teha. Midagi taolist küll õnneks ei juhtunud, kuid hirmul on suured silmad.



Kokkuvõtteks võin öelda, et minu kassid leppisid mõlema beebiga päris kiiresti, kuigi esimesel korral oli see kindlasti keerulisem. Lapse sünd on kõikidele pereliikmetele suur sündmus ning uus elukorraldus vajab harjumist. Kiisudele tasub paide ja maiustega meelde tuletada, et neid ei jäeta tähelepanust ilma. Siiski soovitan kassidele tekitada mingisuguse omaette olemise koha, kuhu saab peitu pugeda ning kuhu lapsed ligi ei pääse.



Lisame lõppu ka teiste emade kogemused: