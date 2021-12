Päästjad tõid Tarvastu jõest välja uppumisohtu sattunud koera

Eile kell 16.17 teatati häirekeskusele, et Mustla lähedal Tarvastu külas on koer läbi Tarvastu jõe jää vajunud ja uppumisohus. Hädas koera avastas juhuslikult jõe äärde sattunud inimene. Pinnaltpäästevarustuses päästjad tõid alajahtunud looma kaldale, panid ta teki sisse ja viisid komandosse sooja.



Päästjad hoiatavad, et jääolud on looduslikel veekogudel alati ohtlikud ning arvestada tuleb läbivajumise ohuga. Eriti kehtib see praegu vooluveekogude, ehk ojade ja jõgede kohta.