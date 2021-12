5 puhastusvahendit, mida ei tohiks kunagi koera lähedusse jätta

Need võivad koerale väga kahjulikud olla, kuna sisaldavad kemikaali nimega ftalaat, mis aitab küll lõhnu neutraliseerida, kuid mille sisse hingamisel võib koer haigestuda. Kui tunnete, et peate õhuvärskendajat kasutama, veenduge, et koer on ruumist eemal ja laske enne tema saabumist 5 minutit õhul puhastuda.

Olge ettevaatlikud kemikaali nimega bensalkooniumkloriid suhtes, mis on tavaline koostisosa mitmetes desinfitseerimisvahendites, sealhulgas kodus kasutatavates vannitoa- ja köögipindade pihustites. Väikestes kogustes on see kemikaal suhteliselt ohutu, kuid bensalkooniumkloriidi sisaldavate desinfitseerimisvahendite korduv kasutamine võib põhjustada teie koera käppade, silmade ja nina ärritust. Loomulikult toovad desinfitseerimisvahendid rohkem kasu kui kahju, kuna need aitavad eemaldada kodust ebameeldivad bakterid ja viirused. Pidage meeles, et mõned desinfektsioonivahendid on ette nähtud veega lahjendamiseks, et need oleksid vähem kahjulikud ja säiliksid kauem, seega järgige vastavalt kõiki märgistatud juhiseid. Samuti veenduge, et kõik puhastatud alad oleksid täielikult kuivanud, enne kui lubate oma koera enda lähedale - see vähendab ärrituse tõenäosust.