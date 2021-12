Aasta loomariigis: 10 märgilisemat sündmust neljajalgsete maailmas aastal 2021

Kass Lasso ootas Jordaaniast Eestisse pääsu terve aasta. Vahepeal oli kõne all isegi tema eutaneerimine. Jordaania kõrbes elanud kass valis endale peremeheks eestlasest filmitegija Mihkli, kes otsustas looma Eestisse kaasa võtta. Kõik ei sujunud kaugeltki ladusalt: pandeemia tõttu oli kassikesel võimalus alustada oma teekonda Eestisse alles märtsi keskel. Vahepeatuses Rootsis tuli aga välja, et reisipaberid ja marutaudi vaktsiin on veterinaari poolt võltsitud. Lennujaamas anti valida, kas kass eutaneerida või saata ta tagasi Jordaaniasse.. Mõistagi otsustati viimase lahenduse kasuks. Kassi elas seni Jordaanias lemmikloomade rahvusvahelise transpordi korraldamisega tegeleva ja loomakaitsjast vabatahtliku kodus. Oktoobris sai kassi kojutoomist organiseerinud Aet lõpuks koos Lassoga alustada teekonda Eestisse. Kuigi teekond oli pikk ja kassile stressirohke, pidas kassipoiss ennast väga hästi üleval ja on nüüdseks koos enda poolt välja valitud peremehega.