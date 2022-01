FOTO | Tallinna loomaaia ninasarvikud omandavad uut oskust

Läinud nädalal hakati ninasarvikutele õpetama jala tõstmist ja tallaaluse ettenäitamist. Üksteisest arusaamine oli esiti paras pähkel nii talitajatele kui ka loomadele, kuid pisitasa teineteisemõistmine siiski tuleb. Peale esimest treeningut oli ninasarvik Kigoma aga nii väsinud, et kui ta õue lasti, siis heitis ta seal kohe pikali. Tal on õues põrandasoojendusega plats, nii et külmetamist karta ei ole.