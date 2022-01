Öönägemisprille kandnud koer otsis Bin Ladenit võltsseinte ja salauste tagant

Osama bin Ladeni tapnud eriüksuse liige Will Chesney tutvustas 2020. aastal raamatut „No Ordinary Dog: My Partner from the SEAL Teams to the Bin Laden Raid”, mis räägib Cairost, kes teenis Chesney juures kogu oma sõjaväekarjääri aja (alates 2008. aastast). „Ma olen talle nii palju võlgu,” ütles Chesney. „Sellepärast tahtsin raamatu kirjutada. Ta väärib seda.”