Tänavune aastavahetus loomaaia elanikele tervisemuresid ei toonud

Loomaaia kommunikatsioonijuht Killu Kuuben ütles, et praeguseks pole erinevalt varasematest aastatest teateid selle kohta, et loomad väga paanikasse oleksid sattunud ning et paugutamine ja sähvatused nende tervisele jälje oleks jätnud. "Uue aasta saabumine on õnneks möödunud enam-vähem rahulikult. Vähemalt praegu tundub, et šimpansid on need päevad võrreldes möödunud aastatega tagajärgedeta ja rahuldavalt vastu pidanud ning ka ülejäänud lindude ja loomadega on korras," lausus ta.