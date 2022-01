Tõeline ilmasammas: legendaarne vanurkoer Žorik väljus kiirabist taas omal jalal

“Ta on juba vana ja veterinaaride võimalused lõppevad paratamatult otsa,” tõdes tema eest hoolitsenud loomaarst dr.Laura-Liis Mik ja lisas, et Žorikul on bakteriaalne põiepõletik, segaehhogeenne muutus ühes neerus ning maksas ja põrnas on toimunud muutused, mis tulenevalt east on absoluutselt normaalsed.