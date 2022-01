Teeme selgeks: kas ja millal talvel õues peetav hobune külmetab?

Pikemaajaline märg lumi ja vihm siiski tungivad sellest barjäärist läbi. Oluline on varjualuse olemasolu või veekindel tekk. Vastsündinud varssade karv on lühike ning neil puudub piisav rasvakiht, mis neid külma eest kaitseks.

Hobuse jalad on loodud taluma madalaid temperatuure ilma külmumata ning ülejäänud keha jahutamata. Hobune võib seista sügavas lumes ilma külmakahjustust saamata. Kuna hobuse lihasmass on kerele lähedal, siis jalad, mis koosnevad kõõlustest ja luudest, taluvad külma paremini, nad ei kuluta energiat. Iga kord kui hobune astub, kandes kabjale koormust, pumpab organism verd mööda jalga ülespoole.

Hobuse hingamiselundkond on loodud sissetuleva õhu soojendamiseks ja külmast õhust tekitatud stress kopsudele on minimaalne.

Tänapäeva sporthobustel on asi veidi teisiti: talve tulekuga pannakse tekid selga ja loomad on rohkem soojas tallis ning suurendatakse ka toiduratsiooni. Kindlasti on oluline jälgida talvel hobuse keha konditsiooni, vanematele hobustele võib vajadusel sööta lisaks rasvu, et geriaatriline hobune suudaks oma keha konditsiooni hoida.