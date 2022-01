Tapetud loom kui keskkonnakaitse hetkeseisu sümbol ehk kas ministril sobib poseerida surnud kalaga?

Meie riigis on looduskaitse keskkonnaministeeriumi valdkond. Kodulehel on välja toodud, et keskkonnaministeeriumi “ülesanne on luua sellised eeldused ja tingimused, mis tagavad meile ja tulevastele põlvedele liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna ning kindlustavad loodusvarade säästliku kasutamise. Keskkonnaministeeriumi missioon on olla ühiskonnas keskkonnahoidliku mõtte- ja toimimisviisi eestvedaja, et meie elukeskkond oleks puhas, loodus liigirikas ning areng jätkusuutlik.”

Igal kõrgemal poliitilise positsiooni hoidjal on sümbolväärtus. Ja see, mida ta oma avalikul lehel postitab, moodustab tema kuvandi, mis peaks sobima sümbolväärtusega kokku. Keskkonnaminister võiks sümboliseerida mitte ainult looduse ärakasutamist, vaid ka looduskaitset. Ta peaks olema mitte ainult loodusressursside kasutamise minister, vaid ka keskkonnakaitseminister.

Me ei kaitse loodust hästi. Võib isegi öelda, et me oleme pärast fosforiidisõda keskkonnateadlikult iseseisvunud riigina oma looduse kaitseta jätnud. Jätkuvalt toimuvad raied ka Natura2000 looduskaitsealadel ja keskkonnamõjude hindamist peetakse majandustegevuse bürokraatlikuks takistuseks.

Me oleme harjunud mõtlema, et pool Eestist on kaetud paksude põlismetsadega, mis on lindudest-loomadest pungil ning meie paljudes jõgedes on kalu nii palju, et nad ei mahu sinna ära. See kujutluspilt on ekslik. Pool Eestit on küll metsamaa, aga omakorda pool sellest moodustavad metsata metsamaa, lageraielangid ja noorendikud. Selline mets, nagu sõna “mets” kuuldes silme ette tuleb, kasvab vaid napilt viiendikul metsamaast. Ka loomade käpad-tiivad-uimed ei käi meil hästi. Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu sõnul on meie metsades linde viimase neljakümne aastaga jäänud 35 protsenti vähemaks. Me oleme poole inimelueaga kaotanud 3,5 miljonit lindu. Kõige suuremaks ohuks meie loomaliikidele on elupaikade kadu ja keskkonna mürgitamine.

Keskkonnaminister lavastab endast foto looduses ja ilmselgelt soovib end näidata loodusesõbrana ning valib loodusest hoolimise sümboliks enda poolt tapetud looma. Minu jaoks näitab see, kui kõverpeeglis on meie ühiskonnas looduse kaitse ning üldse elusolendite austamine. On kurb, kui keskkonnakaitse eest vastutav minister ei saa aru, et on eetiline vääratus edvistada oma tapmisvõimekusega. Üheks keskkonnaministri ülesandeks peaks olema kaitsta elu. Tapetud loomaga oma jälgijate tervitamine on eetiline ämber. Kahju, et keskkonnaminister ei adu, et ta riivab sellise uusaastasooviga paljude inimeste tundeid, kellele läheb korda just nimelt tema valdkond – keskkond.

Minu jaoks on siin väga selge paralleel hiljuti lahvatanud Ülle Madise skandaaliga. Kas lasteombudsmani kui lastekaitse sümboli poolt on eetiline austada oma kohalolu ja autogrammisooviga laste väärkohtlemise sümbolit? Kas keskkonnaministri kui valitsuse looduskaitse sümboli poolt on eetiline eduka uue aasta soovimiseks näidata, et ta tappis looma? Üksikisikuna ei teinud neist kumbki midagi keelatut; eetiline konflikt tekib eeskätt just sellest, et neil on roll sümbolite mängus.

Külmunud kala sümbolväärtus keskkonnaministri kätes

Paljud ütlevad, et ah, see on ju kõigest kala.

Kas trofeefoto tapetud haugiga on kuidagi eetilisem kui näiteks trofeefoto tapetud karuga? Või tapetud hirvega?

Kala on täpselt samamoodi loom, ta lihtsalt elab vees. Me oleme harjunud loomadeks nimetama ning tundevõimelisteks pidama imetajaid, aga tegelikult on loomad ka kõik linnud, kalad ja putukad. Loomariik koosneb selgrootutest ja selgroogsetest. Selgroogseid loomi on viis klassi: imetajad, linnud, kalad, kahepaiksed ja roomajad. Kalad tunnevad valu nagu kõik teisedki selgroogsed, kellel on kõrgem närvisüsteem. See tähendab, et iga kala on samamoodi isiksus, kes õpib, tajub, kardab, naudib, mängib ja tunneb rõõmu.