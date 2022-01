Haruldase veregrupiga noor kiisu pidas maha ränga võitluse oma tervise eest

Prestoni elu ei ole siiani sugugi mitte kerge olnud. Ta tuli Pesaleidjasse suve lõpus teisest varjupaigast ja ehkki oli tulles aastane ja väga noor kass, tekkis kiirelt kahtlus, et ta on haige või teda vaevab miski. Ja see hirm vastaski tõele.. Üsna kiirelt saadi info, et tema neerunäitajad veres ei ole päris normi piires ja vajavad tegelemist, ka eritoitu. Vabatahtlikel ei olnud tol hetkel õrna aimugi, milline emotsionaalne Ameerika mägede raudteesõit sellest algab.



Mured jätkusid, iga järgnev visiit loomaarstile tekitas aina enam hirmu ja tunnet, et see ei ole ometi võimalik, et aastasel kiisul on terviseprobleemid organitega, sest hooldajad said ka info, et kassi maks on haige ja seisund on kehv. Sellegipoolest ei ole nad allaandjad ja Preston ei ole seda samuti.



Päevad veeresid õhtusse, Preston oli kassitoas puuris ja sai eritoitu, ravimeid ja toidulisandeid. Ja siis, vahetult enne jõule muutus tema seisund väga halvak: kass tuigerdas, oli uimane, tasakaaluhäiretega. Ta jõudis kiirelt Loomade Kiirabisse, kus sai ööpäevaringselt sellist tähelepanu ja hoolt oma tervisele, mida ta vajas.

Peatselt selgus ka, et ta vajab vereülekannet ning tõestamaks, kui eriline kass ta päriselt on, ontal loomulikult ka üliharuldane B-veregrupp, mida on raske leida. Niisiis tehti avalikkuses üleskutsed, et leida talle doonorit.