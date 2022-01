Rasket haigust põdev noor naine on valmis koera paranemise nimel korterit müüma

Eelnevalt epilepsiat põdenud Rockyl leidsid veterinaarid raskekujulise aneemia, mistõttu on ta varem saanud kaks vereülekannet. Ühel korral kasutati doonorina sama pere teist koera. Praegu on Rocky punaliblede arv tasapisi pärast ravi siiski tõusma hakanud ja seetõttu ei tehta talle ka algselt planeeritud põrna eemaldamise operatsiooni. Pole võimatu, et ta pääseb täna kodusele ravile, kuid peab edaspidi regulaarselt käima kliinikus analüüse andmas.

"Minu teada ei ole aneemia põhjusteni seni jõutudki, aga veel täna kliinikus viibinud Rocky näidud on paranemas ja annavad lootust," rääkis Eestimaa Loomakaitse Liidu Tartumaa piirkonna juht Kristi Metsa. Loomakaitse Liit kiirustas Rocky perenaisele appi, et ränka haigust põdev noor naine oma muredega üksi ei jääks: juba varem tuhandetesse eurodesse küündinud raviarved käivad haigele omanikule üle jõu ning meeleheites oli ta valmis kasvõi korteri müüki panema.

"Tal on kokku kolm koera - kaks varjupaigast võetud ja Rocky, kes on päästetud tänavalt. Tegemist on väga suure loomaarmastajaga, kes ei ole tegutsenud uisapäisa ja on igati vastutustundlik - koerad on ka kindlustatud, aga esimene kindlustussumma kattis Rocky ravist tuhat eurot ja rohkem kindlustus ei maksa," selgitas Metsa.

Varem oli Rocky arstide hoole all olnud krambihoogudega - Jõhvist pärit koer piinles krampide käes pea kogu tee Tartusse. Toona diganoositi tal entsefaliit ja selle ravi oli igati tulemuslik. Nüüd on aga lisandunud uus tervisemure. Loomulikult ei osanud noor naine ette näha ka seda, et teda ennast karm haigus tabab ning tal lõikusele minna tuleb.

Eestimaa Loomakaitse Liit palub abi Rocky raviarvete tasumisel, kuna kõik muud võimalused on juba kasutatud:

