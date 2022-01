Teeme selgeks: kas ja kuidas talvel linde toita?

Talvine lisatoitmine on väikestele aialindudele hea ja suurendab paljude lindude ellujäämisvõimalusi, eriti karmi külmaga talvedel. Kui seda teha korrapäratult ning liiga vara, siis võib see hoopis linnule saatuslikuks osutuda. Talvine toitmine võib kahju teha veelindudele, keda toiduga siia jääma meelitatakse ja kes tõeliste külmade saabudes nälga ja jäälõksu jäävad. Kõik meil talvel esinevad veelinnud on rändlinnud ega vaja inimestelt lisatoitu.