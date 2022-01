Uuring: koerad tunnevad, kui inimene valetab

Katse viidi läbi 260 peal: neile tehti lihtne test, kus neile valetati. Katse kavandati sarnaselt inimlaste ja inimahvidega tehtud uuringutega. Tulemusi testiti, et näha, kui palju mõjutas koera käitumist see, millist infot inimene neile edastas. Tõendid näitasid, et rohkem koeri reageeris, kui neile räägiti tõtt, mitte valet. Need tulemused viitasid, et koerad teadsid, millal neile valetati, ja tegid oma otsused sellest lähtuvalt. Siiski pole veel piisavalt tõendeid, et see teooria oleks lõplik.