Minister Savisaar: kriitika kalapüügi pärast on liialdatud, foto sümboliseerib üht vanemat elukutset

Keskkonnaminister Erki Savisaar kinnitab, et roheliste kriitika tema uusaastatervitusele, mille fotol ta poseerib koos püütud kalaga, on liialdatud ja meelevaldne. Ministri hinnangul on pigem tegu kummardusega loodusressurssidele ja nende säilitamisele. Loomade heaolu eest seisev MTÜ Loomus leiab aga, et pole vahet, kas minister laseb end pildistada püütud kala või enda tapetud ninasarvikuga.