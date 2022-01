Miks te telefonile ei vasta, kassid ju külmuvad?!

"Aeg ajalt me jälle näeme FB avarustes kurtmisi, kuidas me ei suvatse vastata infotelefonile ning kuidas paljudel on meie MTÜga probleeme," kirjutas MTÜ, mille hoole all on praegu üle 300 kassi. Paraku sõltuvad kõik nurrumootorid nii vabatahtlike heatahtlikkusest kui annetuste suurusest.

"Jaanuarikuu on meil kõigele lisaks selline kuu, kus me keeldume enamikest abipalvetest, sest meil ei ole rahatagavarasid, mille eest kliiniku arveid maksta. Kui annetusi ei tule, et arveid tasuda, siis kasse päästa ei saa. Nii lihtne see ongi ning juba on meil loomakliinikute meeldetuletused tasumata arvete osas postkastis," tõdevad nad.

Kes on MTÜ vabatahtlik? küsib MTÜ, vastates ise: "Mis te arvate, kas see on keegi, kes saab sooja koha peal istumise eest suurt palka või keegi, kel on oma päris palgatöö ja pere selle MTÜs toimetamise kõrvalt? Jah, õige on viimane variant. Meie vabatahtlikud ei saa palka. Vastupidi lausa. Päris suur osa sissetulekust läheb ka kasside abistamise peale."

Lisaks palgatööle ja perele tuleb hoolitseda hoiukodus olevate loomade eest. Vabast ajast käiakse uusi kasse püüdmas, kassitoas koristamas, vastatakse infotelefonile, kirjadele ning püütakse kassidele kodusid leida. Sinna peab veel mahtuma aeg, et leitud kassidega kliinikus käia ning tegeleda ka ebameeldivama poolega ehk siis raha asjadega.

Vabatahtliku missioonitööga tegelejaid pole mitte sadu ega tuhandeid, vaid kõigest käputäis, abivajavaid kõnesid jõuab nendeni aga iga päev kümneid. "Mõnel päeval telefon aina heliseb. Kassid siin külmuvad, kassid seal külmuvad, tulge appi. Sama asi on ka postkastis. Sinna sekka veel ka inimesed, kes tahaks oma kodukassidest lahti saada," kirjeldab MTÜ. "Iga päev me anname endast parima, anname endast maksimumi, et vastu pidada ja abistada. Paraku kõiki kasse me ära päästa ei saa. Kõigile kirjadele ja kõnedele ka ei jõua vastata. Seega järgmine kord, kui sa tuled jälle näpuga näitama, tule parem appi!"