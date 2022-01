Noeli võitlus jäi pooleli, kliinikuarve aga mitte

Armas kiisu pildil on Noel. Noel saabus Pesaleidjasse 2021. aasta juunis, vanust vaid ligi 2 aastat. Alles kaks kuud tagasi veel kirjutasime tema koduotsingutest ja sellest, kui tubli kiisu ta on. Aina julgem ja no nii armas. Kahjuks läks Noeli tervis järsku veidi muret tekitavaks ning vabatahtlikud hakkasid järjest uurima, milles asi. Esmalt hakkas Noel oma tagumist jalga lonkama ning tal lõi välja silmapõletik. Täiesti omavahel seoseta mured, aga mõlemad vajasid tähelepanu. Raviti silmapõletikku ja käidi kontrollis. Mingit vigastust ei nähtud ja Pesaleidja rahvas jälgis teda edasi. Aga aina enam muutus Noel väsinuks ja oli näha, et tema enesetunne ja energia ei ole hea. Ta magas oma kindlas pesas nii, et teda ei pidanudki kassitoas otsima - oli alati samas kohas.

Noelile lasti teha kõik võimalikud vereproovid, et saada selgust, miks kass selline on ja kuidas me teda aidata saaks. Seejärel läks Noel edasi järgmisesse kliinikusse, kus tehti talle MRT. Lõpuks saadi diagnoosiks neuroloogiline FIP haigus ning kuna arstid ei andnud paranemiseks lootust, tuli tal minna lasta.



Kuigi Noeli elu lõpp oli raske, loodavad vabatahtlikud, et tegid ta siiski sama rõõmsaks kui tema meid. Nüüd on tal kergem ja loodetavasti vaatab ta Pesaleidja hoolealuseid ülevalt koos teiste kiisuhingedega kelle võitlus siin elus on poolikuks jäänud.



Kasside surmad pole kunagi lihtsad. Ei Pesaleidja töötajatele ega ja vabatahtlikele, kes oma hoolealustesse kiinduvad. Eesmärk on aidata kõik meieni jõudvad kiisud headele, tervetele eludele, oma enda kodus. Siiski on neil veel tasuda Noeli raviarved, mis teevad kokku suure summa: 631 eurot. Teie toetusega on võimalik aidata teisi kiisusid, kuna edulugusid on tohutult palju rohkem kui kurva lõpuga eluteid.



Kui teil on võimalus meid ükskõik millise summaga aidata, on Pesaleidja selle eest ääretult tänulik.



Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata meie kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/



Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun “NOEL"!



PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks.

Ka väike panus on suur panus!