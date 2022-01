Nagu kass ja koer: kas nende liikide sõprus on võimalik?

Suure kannatlikkuse, armastuse ja austusega ning mitmete tarkade käitumisjuhenditega saab kergema vaevaga kaks (või kolm) võõrast looma omavahelist sõprust. Jagame teiega möödunud aastal Kassikaitse hoole all olnud Bella kassipoja Paula, tänase nimega Suusi Da Vinki lugu, kuidas ta peres juba olnud kassi ja koeraga sõprust lõi.

Meie kodus on 14- aastane kass Ronja, kes seni on teiste kasside peale vaid väga inetut häält teinud ning eriti aktiivse loomuga 2- aastane koer Xena. Mõte võtta teine kass polnud meile isegi pähe varem tulnud võttes arvesse Ronja suhtumist liigikaaslastesse. Vaid üks pilt Suusi Da Vinki (Paula) pildile ning mul oli selge teadmine, et tema on meie kiisu.

Et üldse õnnestuks looma võtmine pidid KÕIK pere inimliikmed nõus olema, sest kohanemisperioodil on kõigi osalus ülioluline. Õnneks on olemas Google ja Youtube Kel inglise keel suus soovitan väga vaadata Youtube’ s Jackson Galaxy videosid siit. Tal on väga head soovitused, kuidas erinevate kiisudega seotud probleemidega toime tulla.

Pane paika kohanemise arengusammud

Meie võtsime esimeseks prioriteediks pisikiisukese kohanemise esmalt inimestega ning seejärel järk-järgult teiste loomadega. Mõned näpunäited, mida järgisime, et loomad üksteisega harjuksid:

1. Uuele kiisule tuleb luua turvaline tuba

Turvaline tuba, kuhu teised loomad ei pääse: Suusi magas, sõi jne seal ning inimesed käisid tema juures pidevalt mängimas, paitamas, lihtsalt istumas ning rotatsiooni korras magas üks inimene iga öö kiisukese juures. Iga kord kassipoja juurest minnes lasime koeral ja vanal kassil käsi ja riideid, nõusid nuuskida.

2. Umbes viiendal päeval hakkasime kassikest süles toast välja tooma