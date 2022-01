Sõda jätab jälje lindude käitumisele

Kuid kuidas muudab sõda loomade käitumist? Kuigi see valdkond on veel suuresti uurimata, on teada, et Sri Lankal aastatel 1983–2009 väldanud kodusõda jättis lisaks inimestele, kes olid sunnitud ümber asuma ja kelle hulgas suurenes vaesus, jälje ka lindude käitumisele.

Seda võib selgitada tõdemusega, et sõjatingimustes võib küttimissurve oluliselt suureneda, lisaks on suuremad linnud kõrgema küttimissurve all ka rahu ajal. Siiski võib linnu suuruse mõju pagemisele tuleneda ka suuremate lindude plastilisemast käitumisest või ebameeldivate tegevuste paremini mäletamisest – mida suurem lind, seda pikaealisem ta on. Võimalik, et sõjast jääb ka lindudele n-ö psühhotrauma, mida heade kognitiivsete võimetega linnud mäletavad aastaid pärast sõja lõppu ja mis mõjutab nende käitumist ka rahu ajal.