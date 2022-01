Omanik jäi lohakuse ja ülbuse tõttu ilma 14 veisest

Põllumajandus- ja toiduameti põhja regiooni peaspetsialist Tiina Kukk jagas sotsiaalmeedias ka fotot kohapealt. "Selle kauni taeva taustal tehtud fotol on näha loomake, kes elas lagunevas ja ohtlikus ehitises. Tegemist on kolmekuise vasikaga. Looma peeti lõas ehk siis ta ei saanud vabalt liikuda. Erinevalt koera ketis pidamisest on vasika lõas pidamine keelatud," kirjeldas ta. "Täiesti arusaamatuks jäi see, et ülejäänud viis vasikat said karjamaal vabalt ringi joosta, aga see loomake veetis oma elupäevi lihtsalt kinni seotuna selles kipakas varjualuses. Mis eesmärgil vasikat seal peeti, selle kohta loomapidajalt kahjuks vastust saada ei õnnestunud. Nagu nähtub ka ümber aetud ämbrist, puudus loomal joogivesi. See on lugu ühest vasikast. Aga lugu puudutab ka ülejäänud 13 looma."