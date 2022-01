Legendi lahkumine: kuulus Kalamaja lindprii Žorik läks vikerkaare taha

Viimastel kuudel koera eest hoolitsenud Viktoria Ger kinnitas, et Žorik on nüüd pilve peal ja soovis talle kerget käppa. Žoriku eluküünal kustus pärast järjekordset epilepsiahoogu. Koera täpset vanust ei tea keegi, sest tal pole iial olnud dokumente, kuid see võib ulatud 20 eluaasta ligi.