Keeruliste koerte keskusesse rajatav aedik päästaks umbuskliku Miko tuleviku

Paljud omanikud ei oska taolisi olukordi lahendada, neil tekib hirm ja koer tajub selle hirmuenergia ära väga kiiresti. Miko sai küll regulaarselt süüa ja mingil määral hoolt, kuid vajalikku probleemidega tegelemist mitte. Igatahes ei saanud külaelanikud seda enam pikalt pealt vaadata ja andsid koerakesest Eestimaa Loomakaitse Liidule teada. PTA võttis koera ära ja viis varjupaika.



Kuna varjupaigas on praegu koeri väga palju ja Mikol on käitumisproleemid, siis selleks, et vähendada tema stressi ja muuta käitumist, vajatakse talle kohta keskuses.



Tegelikult vajab Miko aedikut, sest koht, kuhu see panna, on olemas. Aedik maksab veidi üle 1000 euro ning keskus saab Miko varjupaigast ära tuua kohe, kui see on olemas.



Rehabilitatsioonikeskuses on hetkel 5 koera, kuid kaks neist on juba nii tublid, et nädala pärast on rihmas jalutamine ka kenasti kinnitunud ja nad on valmis koju minema. Nende labradorilaadsete aedik on ka juba järgmisele koerapoisile broneeritud.

Uskumatu, kui palju on selliseid koeri, kes vajavad rahulikku kohta, aega ja oskust probleemidega tegeleda.



"Täna võime sirge selja ja puhta südamega kinnitada, et kõik need, kes meieni on jõudnud, on ühel päeval taas valmis inimest usaldama. Mõnel tuleb see päev varem, mõnel läheb aega veidi rohkem," kirjutab liit sotsiaalmeedias.



Palun tulge Mikole ka appi, sest iga päev varjupaigas on talle suur stress.



Selgitus "Miko"

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

Annetustelefonid

9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)

*Tervitustekst tuleb kindlasti lõpuni kuulata, sest muidu annetust ei toimu.